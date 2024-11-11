المركزي يسمح للبنوك بفتح حسابات مصرفية من سن 15 عاما دون موافقة ولي الأمر

كتبت- منال المصري:

خاطب البنك المركزي المصري البنوك العاملة بمصر بشأن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليبدأ من الفئة العمرية 15 عاما بدلا من 16 عاما حتى سن 21 عاما دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وفي كتاب دوري صادر اليوم على موقع المركزي علل هذا التعديل في ضوء قرار وزير الداخلية رقم 2240 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، المتضمن تعديل سن اصدار بطاقة تحقيق بدال الشخصية ليكون من 15 من عاما 16 عاما .

وألزم المركزي البنوك مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.