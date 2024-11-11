المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 36.4% إلى 18 مليار دولار في 8 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 36.4% على أساس سنوي.

وبحسب بيان للمركزي اليوم، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يناير إلى أغسطس الماضي إلى نحو 18.1 مليار دولار مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ومن مارس الماضي بدأت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في التعافي بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي استقطبت جزءا كبيرا منها حينها.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 65.5% خلال شهر أغسطس مسجلة نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.