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66% ارتفاعاً.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل 2.6 مليار دولار خلال أغسطس

12:04 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بنسبة 65.5% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي للمرة السادسة على التوالي.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى نحو 2.6 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو إلى أغسطس 2024 ارتفاعاً بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

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