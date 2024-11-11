انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة مع أمس الأحد، فيما استقر في بنك القاهرة، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.06 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.12 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

بنك مصر: 13.06 جنيه للشراء بتراجع قرشين و 13.12 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.09 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.1 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.13 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

بنك القاهرة: 13.06 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.