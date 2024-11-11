سي آي كابيتال لإدارة الأصول تطلق أول صندوق استثمار للأسهم القطاعية في مصر

كتبت- منال المصري:

فتحت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول الاكتتاب في صندوق استثمار شركة "سى آى استس مانجمنت" للاستثمار في أسهم القطاعات " سيكتور" متعدد الإصدارات ابتداءً من اليوم الاثنين ولمدة شهرين.

وفق بيان للشركة اليوم، فإن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في أسهم شركات مقيدة بالبورصة المصرية ويكون كل إصدار متخصص في قطاع محدد.

ويتم إطلاق الصندوق كأول صندوق من نوعه في السوق المصري ويستهدف نوعية المستثمر الراغب في استثمار أمواله بقطاع استثماري محدد وتنويع استثماراته على مختلف الأسهم داخل ذلك القطاع.

ويتضمن الصندوق خمسة إصدارات قطاعية، وهم: "سي آي عقارات وبناء" (ويشمل أسهم الشركات العاملة في قطاع العقارات وما يرتبط به من صناعات مثل الإنشاء، ومواد البناء، الكابلات، المقاولات وخلافه).

و"سي آي تكنولوجيا واتصالات" (ويشمل الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والاتصالات)، و"سي آي تصدير"، (ويشمل أسهم الشركات التي تحقق جزء كبير من إيراداتها من التصدير السلعي او الخدمي و/أو بالعملة الصعبة).

و"سي آي استهلاكي" (ويشمل أسهم الشركات العاملة في مجال المنتجات الاستهلاكية والاحتياجات الأساسية والضرورية كالغذاء، والدواء، والصحة، و خلافه)، و"سي آي مال ومدفوعات رقمية" (ويشمل المؤسسات المالية – البنوك والبنوك الاستثمارية - وشركات التمويل والمدفوعات الرقمية).

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد ضمن خطط شركة سي آي كابيتال لإطلاق أوعية استثمارية جديدة تلبي الاحتياجات المتنامية للمستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد داخل وخارج مصر

وقال الدكتور عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي لإدارة الأصول أن الصندوق القطاعي الجديد يتيح المزيد من الاختيار ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لتنويع باقة المنتجات الاستثمارية التي تقدمها للعملاء، والعمل بالتوازي على ترسيخ ريادة الشركة من حيث حجم الأصول المدارة، وعدد الصناديق والمحافظ وتنوع باقة المنتجات المقدمة للعملاء.

وأضاف أن الشركة تستهدف جذب عملاء جدد للبورصة المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته صناديق "مصر اكويتي" ومصر شريعة اكويتي"، حيث كان للشركة الريادة في طرح المنتجات الاستثمارية التي تحاكي المؤشرات. وتعمل الشركة على إطلاق منتجات استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.