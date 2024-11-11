منها الدرهم الإماراتي.. تراجع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 6 عملات الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات الأحد الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.51 جنيه للشراء ، و 160.68 جنيه للبيع بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.06 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.12 جنيها للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.37 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.10 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و 130.76 جنيه للبيع بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.48 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.51 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 68.85 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش و 69.52 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.