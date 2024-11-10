إعلان

200 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل تشغيل مزرعة الرياح في خليج السويس

08:32 م الأحد 10 نوفمبر 2024

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقراض شركة السويس لطاقة الرياح 200 مليون دولار لتمويل تشغيل مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس بمصر، وفق بيان منشور على موقع البنك اليوم.

وشركة " السويس لطاقة الرياح" المملوكة لتحالف أكواباور، و"حسن علام يوتيليتيز" هي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها في مصر لغرض إنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 1.1 جيجاوات في منطقة خليج السويس بمصر بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، وفق بيان البنك.

ومن المخطط أن يدعم المشروع الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة وسيكون من بين المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار هدف زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 10 جيجاوات.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز المشروع الخصائص البيئية لقطاع الطاقة في مصر من خلال تقليل انبعاثات الملوثات المحلية وثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن خفض استهلاك المياه.

مزرعة الرياح خليج السويس البنك الأوروبي تحالف أكواباور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"