200 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل تشغيل مزرعة الرياح في خليج السويس

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقراض شركة السويس لطاقة الرياح 200 مليون دولار لتمويل تشغيل مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس بمصر، وفق بيان منشور على موقع البنك اليوم.

وشركة " السويس لطاقة الرياح" المملوكة لتحالف أكواباور، و"حسن علام يوتيليتيز" هي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها في مصر لغرض إنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 1.1 جيجاوات في منطقة خليج السويس بمصر بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، وفق بيان البنك.

ومن المخطط أن يدعم المشروع الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة وسيكون من بين المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار هدف زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 10 جيجاوات.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز المشروع الخصائص البيئية لقطاع الطاقة في مصر من خلال تقليل انبعاثات الملوثات المحلية وثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن خفض استهلاك المياه.