تنمية المشروعات يضخ 25.6 مليار جنيه لصعيد مصر في 10 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قدم تمويلات تصل إلى 25.6 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال عشر سنوات.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر التي تنظمه مبادرة "ابدأ" في أسوان، أن محفظة أسوان حصلت على 1.7 مليار جنيه من إجمالي التمويلات المخصصة للصعيد خلال آخر 10 سنوات.

وأكد رحمي سعي الجهاز لمضاعفة هذه التمويلات في الفترة القليلة القادمة لدفع معدلات التنمية بكافة المحافظات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتبنى خطة لتشجيع الشباب والمواطنين للإقبال على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء وعلى رأسهم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وأشار إلى أنه يجري التعاون مع المبادرة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعادة تأهيلها للحصول على مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وبوجه خاص في المناطق والتجمعات الصناعية.

وأكد رحمي على أن التعاون أثمر عن اتاحة الـدعم لـ38 مشروعا صناعيا بـ 11 محافظة حيث تم عرض كافة خدمات الجهاز وتسهيل الحصول عليها لتلك المشروعات للتأكد من استمرارها وتطوير انتاجيتها.