الدولار يعكس اتجاهه ويتراجع في 8 بنوك لأول مرة منذ أسبوعين



كتبت- دينا كرم:

عكس سعر الدولار اتجاهه التصاعدي مقابل الجنيه لينخفض بنهاية التعاملات اليوم الأحد لأول مرة منذ أسبوعين من الزيادات المتتالية ولكن لا يزال فوق مستوى 49 جنيها لكل دولار.

تراجع سعر الدولار في 8 بنوك بين 3 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 8 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنكي الإسكندرية ومصرف أبوظبي الاسلامي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار ارتفع خلال آخر أسبوعين بنحو 50 قرشا ليكسر حاجز 49 جنيها لأول مرة منذ شهر ونصف قبل أن يبدأ التراجع اليوم.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.19 جنيه للشراء، و 49.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.25 جنيه للشراء، و 49.35 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.28 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.