4 مؤسسات دولية تتوقع تراجع التضخم في مصر العام المقبل لأقل من 20%

كتبت- منال المصري:

تتوقع 4 مؤسسات دولية تراجع معدل التضخم (انخفاض وتيرة زيادة الأسعار في مصر) خلال العام المقبل بدعم من المقارنات بسنة الأساس، والتنبؤات بتراجع حدة الصراع بالمنطقة واضطرابات البحر الأحمر.

خلال آخر 3 أشهر على التوالي واصل معدل التضخم تسارعه مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بفعل زيادة أسعار المحروقات. وتوقعت المؤسسات الدولية تراجع نسبة التضخم لأقل من 20% بداية العام المقبل.

ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم على مستوى المدن ين 7% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.

لكن البنك المركزي عمق مخاوفه من زيادة الضغوط التضخمية واتجاهه لمستوى صعودي بفعل إجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم على المحروقات- وحالة عدم اليقين حول وتيرة الصراع بالمنطقة وانعكاساتها على زيادة الاسعار عالميا.

ورغم ذلك تتفاءل بعض المؤسسات الدولية بتحسن مؤشرات التضخم مستندة على عدة عوامل وهو ما يتم استعراضه في هذا التقرير.

صندوق النقد الدولي

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية- أى تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

كانت كريسالتينا جورجييفا، مديرة عام صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارتها لمصر الأسبوع الماضي، إن مصر تسير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل صحيح.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي استمرار دعم صندوق النقد لمصر في ظل تنفيذ مصر مرونة سعر الصرف.

وكالة فيتش

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، على أن يتراجع إلى 10.6% في يونيو 2026 بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.

جولدمان ساكس

كما يتوقع جولدمان خلال 2025، استمرار اتجاهات انكماش الأسعار والمزيد من القيود على ضغوط الطلب نتيجة تدابير السياسة النقدية الجارية وتنفيذ سياسة مالية أكثر صرامة في المستقبل المنظور.

وتوقع تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10% بنهاية 2025، وذلك عقب تعويم سعر صرف الجنيه واتفاق معزز أبرمته البلاد مع صندوق النقد الدولي وضخ استثمارات إماراتية عبر صفقة رأس الحكمة.

بنك ستاندرد تشارتدرد

جاءت توقعات بنك ستاندرد تشارترد أقل تفاؤلا من المؤسسات السابقة حول وتيرة التراجع.

ورجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 20% خلال العام القادم 2025 بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.