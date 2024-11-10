"إتش سي للأوراق المالية" تعلق على تباطؤ التضخم بأقل من توقعاتها في أكتوبر

كتبت- منال المصري:

علقت شركة "إتش سي لتداول الأوراق المالية والاستثمار" حول تسجيل معدل التضخم تباطؤ خلال شهر أكتوبر بأقل من توقعاتها.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع بنسبة طفيفة إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في سبتمبر الماضي.

فيما انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية- على أساس شهري- خلال شهر اكتوبر إلى 1.5% مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت "إتش سي" في بيان لها اليوم، أن قراءة التضخم في أكتوبر جاءت أقل من تقديرها البالغ 2.7% شهريًا و 28.5% على أساس سنوي، وأقل من متوسط تقديرات رويترز البالغة 27.0٪ سنويًا.

وأوضحت الشركة "كنا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأثير أكبر على تضخم أكتوبر وذلك بدعم من تراجع أسعار الخضار و الفاكهة و خدمات الفنادق".

وأظهرت بيانات الإحصاء تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الطعام والمشروبات في أكتوبر إلى 26.9% من 27.7% في سبتمبر الماضي.

ولا يعني تباطؤ التضخم أن أسعار السلع والخدمات لم تنخفض بل زادت في أكتوبر بوتيرة أقل من الشهر السابق له.

وتباطؤ التضخم جاء في وقت رفعت فيه مصر البنزين بكافة أنواعه والسولار خلال آخر 12 يوما من أكتوبر الماضي بين 8% و17% للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024 وهو ما دفع إلى تسجيل زيادات في أسعار سلع عديدة.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن رفع الحكومة أسعار المحروقات في آخر شهر أكتوبر ساعد- في إلتقاط الأنفاس- في ترحيل تبعات الزيادة إلى الأشهر المقبلة تجنبا لوجود قفزات غير متوقعة.