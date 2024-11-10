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منها الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.. ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الأحد

10:22 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

الدرهم الاماراتي

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.7 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و160.87 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.08 جنيه للشراء ، و 13.13 جنيها للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.39 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.21 جنيه للشراء ، بزيادة 3 قروش، و 130.87 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.

سعر الريال القطري: 12.49 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.91 جنيه للشراء بزيادة قرشين و 69.62 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي أسعار العملات العربية
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