ارتفع في القاهرة ومصر..سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي القاهرة ومصر، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بينما تراجع في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.23 جنيه للشراء، و 49.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.27 جنيه للشراء، و 49.37 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و 49.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.22 جنيه للشراء، و 49.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.25 جنيه للشراء، و 49.35 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.28 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.