صندوق النقد: زيادة نمو اقتصاد مصر وسط توقعات هدوء الاضطرابات بالبحر الأحمر والصراع بالمنطقة خلال 6 أشهر



كتبت- منال المصري:

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أفاق الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط تحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة في ظل توقعات بهدوء وتيرة الصراع في غزة وإسرائيل والاضطرابات في البحر الأحمر خلال النصف الأول من العام المقبل بعد أن تسببت هذه التوترات في بطء أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري.



وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4.1% في العام المالي 2025 وأن يصل فوق 5% على المدى المتوسط.



أدت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن العالمية بالبحر الأحمر إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنحو 5 و6 مليارات دولار.