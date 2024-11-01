بدعم مراكز المركزي.. الأصول الأجنبية بالبنوك ترتفع 6% إلى 10.31 مليار دولار بسبتمبر

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -شاملاً البنك المركزي- بنسبة 6% على أساس شهري في سبتمبر ليصل إلى نحو 10.31 مليار دولار مقارنة بنحو 9.723 مليار دولار في أغسطس بفضل تحسن المراكز الأجنبية بالبنك المركزي، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي.

كانت صافي الأصول الأجنبية سجلت في أغسطس الماضي سجل تراجعا بنحو 26.6% على أساس شهري، تحت ضغط تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى عجز لأول مرة منذ 4 أشهر من التحول إلى فائض.

تمّ احتساب سعر الدولار عند 48.67 جنيه للدولار في أغسطس، و48.35 جنيه كل دولار في سبتمبر وفقاً لبيانات البنك المركزي.

الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

البنوك لا تزال بالسالب

ورغم تحسن إجمالي صافي الأصول الأجنبية خلال سبتمبر فإن صافي الأصول الأجنبية "للبنوك التجارية العاملة بمصر" لا يزال بالسالب بنحو 132 مليون دولار هبوطا من سالب بنحو 535 مليون دولار في أغسطس بعد أن وصل الفائض بها إلى نحو 2.8 مليار دولار في يوليو.

وجاء تراجع عجز البنوك التجارية العاملة بمصر بفضل ارتفاع صافي الأصول لديها 3.4% في سبتمبر إلى نحو 28.485 مليار دولار من نحو 27.54 مليار دولار في أغسطس.

وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي الالتزامات لديها بنسبة 1.9% إلى نحو 28.617 مليار دولار من نحو 28.075 مليار دولار بنهاية أغسطس، بما حد من تحولها إلى فائض.

تحسن أداء المركزي

ارتفع إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل طفيف خلال سبتمبر 1.8% إلى نحو 10.446 مليار دولار من نحو 10.258 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وجاء ذلك نتيجة تحسن صافي أصول البنك المركزي بنسبة 0.4% في سبتمبر مسجلا نحو 45.2 مليار دولار من نحو 45.027 مليار دولار في أغسطس.

كما تراجع إجمالي التزامات البنك المركزي بشكل طفيف 0.04% في سبتمبر مسجلاً نحو 34.755 مليار دولار من نحو 34.77 مليار دولار بنهاية أغسطس.