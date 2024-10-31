رئيس بنك أبوظبي الأول مصر: دبرنا أكثر من 200 مليون دولار لتمويل الاعتمادات المستندية ولا توجد أي متأخرات

كتبت- منال المصري:

قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن البنك يقوم بتمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد لكافة القطاعات الإنتاجية والمواد الخام ولا توجد لديهم أي متأخرات.

وأوضح في تصريحات خاصة "لمصراوي" على هامش توقيع تحالف بنكي قرض لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير أن البنك دبر خلال العام الجاري بين 200 مليون إلى 250 مليون دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد.

وأكد فايد أن آليه الإنترنت بنك "سوق الدولار بين البنوك لشراء وبيع الدولار" تعمل بشكل جيد بما يعكس وفرة النقد الأجنبي.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين ونصف بهدف سد فجوة التمويل الأجنبي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

وساهم توقيع مصر على صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة في فبراير الماضي في سد فجوة التمويل الأجنبي وتقليل ضغوط النقد الأجنبي التي عانت منها مصر خلال عامين 2022 و2023.

وأعلن بنك أبوظبي الأول مصر اليوم ترتيب قرض مشترك بقيمة 4.35 مليار جنيه للشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك بهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه لمشروع الشركة العقاري "سنترال" في القاهرة الجديدة.