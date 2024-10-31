تحالف مكون من 8 بنوك يقرض الشركة السعودية المصرية للتعمير 4.35 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، ترتيب قرض مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه مصري للشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك بهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه لمشروع الشركة العقاري "سنترال" في القاهرة الجديدة.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، وصالح بن عبد الله بن صالح الحناكي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، ومحمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة الممثلة للمؤسسات المالية المشاركة في التمويل.

وقاد بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) بصفته المرتب الرئيسي الأول و مسوق التمويل و بنك الحساب ووكيل التمويل تحالفاً بنكياً مع مؤسسات مالية بارزة تضم بنك الإمارات دبي الوطني بصفته المرتب الرئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبوظبي التجاري بصفته المرتب الرئيسي وبنك المستندات، والبنك العربي بصفته المرتب الرئيسي وبنك حقوق الملكية، و بمشاركة بنك الإسكان والتعمير، وبنك المصري الخليجي، وميد بنك، وبنك البركة مصر.

وقد تم تعيين مكتب معتوق بسيوني وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني للمقرضين ومكتب White & Case كمستشار قانوني للمقترض.

ويؤكد نجاح ترتيب التمويل بتغطية أكثر من 1.5 مرة على الملاءة المالية للشركة السعودية المصرية للتعمير و النظرة الايجابية من المقرضين لمشروع الشركة "سنترال" وكذا قدرة بنك أبوظبي الأول مصر في أسواق رأس المال للقروض المشتركة.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، "يجسد التمويل المكانة الراسخة لبنك أبوظبي الأول مصر كقوة مالية دافعة لجلب المزيد من الاستثمارات في مصر والمنطقة بأكملها، ويأتي هذا استكمالا لدور البنك في تسهيل الاستثمارات، وخاصة من الأسواق الرئيسة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يعزز دور البنك الاستراتيجي نحو تقديم حلول مالية شاملة تدعم نمو القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري."

وقال محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير "يمثل تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول مصر وتحالف المؤسسات المالية خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع "سنترال"، ونعتبرها شهادة ثقة من القطاع المصرفي بكيان عملاق مثل الشركة السعودية المصرية للتعمير".

وأوضح أنه قد "تم تغطية القرض بزيادة تقدر بنسبة 1.5 ضعف عن القيمة الأصلية للقرض، وبرجوع لمشروع "سنترال"، نؤمن بأنه سوف يعيد تعريف مفهوم المساحات الحضرية متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، بما يوفر تجربة عقارية عالمية المستوى تجسد التزامنا بتقديم "القيمة مقابل المال" لعملائنا، وبينما نواصل توسيع محفظتنا، نظل ملتزمين بوعودنا حتى نظل الشريك الموثوق والدائم لهم."