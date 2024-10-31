تفاصيل حصص 8 بنوك في قرض الشركة السعودية المصرية للتعمير بقيمة 4.35 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن تحالف بنكي مكون من 8 بنوك بقيادة بنك أبو ظبي الاول مصر اليوم في مؤتمر صحفي إقراض الشركة السعودية المصرية للتعمير 4.35 مليار جنيه لتمويل أحد مشروعاتها في القاهرة الجديدة.

وتتراوح حصص البنوك بين 800 مليون لبنك أبوظبي الأول (المنظم الرئيسي) و750 مليون لبنك الإمارات دبي الوطني.

فيما بلغت حصة ⁠بنك أبوظبي التجاري 650 مليون جنيه وبلغت حصة ⁠البنك العربي 650 مليون جنيه.

فيما بلغت حصة بنك التعمير والإسكان 500 مليون جنيه.

وبلغت حصة البنك المصري الخليجي 500 مليون جنيه.

و300 مليون جنيه لميد بنك و200 جنيه بنك البركة.