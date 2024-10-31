ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس في 4 بنوك

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها في تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.97 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش، و 13 جنيهًا للبيع بارتفاع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.95 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

بنك القاهرة: 12.93 جنيه للشراء، و 12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.