إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس في 4 بنوك

10:48 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها في تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.97 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش، و 13 جنيهًا للبيع بارتفاع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.95 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

بنك القاهرة: 12.93 جنيه للشراء، و 12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك سعر الريال السعود مقابل الجنيه سعر بيع الريال السعودي سعر شراء الريال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المركزي يستضيف وفدًا من زامبيا واسواتيني للتعرف على تجربة القطاع المصرفي في الاستدامة

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة