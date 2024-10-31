ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس في 4 بنوك
كتب- أحمد والي:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها في تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.
بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.
بنك الإسكندرية: 12.97 جنيه للشراء بارتفاع 3 قروش، و 13 جنيهًا للبيع بارتفاع قرشين.
البنك التجاري الدولي: 12.95 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و 12.99 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.
بنك القاهرة: 12.93 جنيه للشراء، و 12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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