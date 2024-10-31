إعلان

منهما الدرهم الإماراتي .. ارتفاع أسعار 5 عملات عربية أمام الجنيه الخميس

10:38 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 158.13 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشًا، و159.3 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 12.93 جنيه للشراء ، و12.99 جنيها للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء البيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.81 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و129.42 جنيه للبيع،. بزيادة 13 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.35 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع. بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.16 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و68.73 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.




أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس في 4 بنوك

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة