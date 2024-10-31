منهما الدرهم الإماراتي .. ارتفاع أسعار 5 عملات عربية أمام الجنيه الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 158.13 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشًا، و159.3 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 12.93 جنيه للشراء ، و12.99 جنيها للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء البيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.81 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و129.42 جنيه للبيع،. بزيادة 13 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.35 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع. بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.16 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و68.73 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.









