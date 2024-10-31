تعرف على موعد اجتماع المركزي الأمريكي لحسم سعر الفائدة على الدولار

كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سابع اجتماع للجنة السوق المفتوح خلال 2024 يومي الأربعاء والخميس المقبلين لحسم سعر الفائدة على الدولار.

كان المركزي الأمريكي قرر خفض سعر الفائدة 0.5% لأول مرة من 4 سنوات في اجتماعه الأخير ليتراجع سعر العائد على الدولار إلى 3.75% و5% من 5.25% و5.5%.

وتباينت توقعات الأسواق لقرار البنك المركزي الأمريكي المقبل وسط مؤيد لخفض الفائدة على الدولار مجددا ومعارض لها في ظل بيانات التضخم وسوق العمل.