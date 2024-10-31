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تعرف على موعد اجتماع المركزي الأمريكي لحسم سعر الفائدة على الدولار

10:23 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

البنك المركزي الأمريكي

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كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سابع اجتماع للجنة السوق المفتوح خلال 2024 يومي الأربعاء والخميس المقبلين لحسم سعر الفائدة على الدولار.

كان المركزي الأمريكي قرر خفض سعر الفائدة 0.5% لأول مرة من 4 سنوات في اجتماعه الأخير ليتراجع سعر العائد على الدولار إلى 3.75% و5% من 5.25% و5.5%.

وتباينت توقعات الأسواق لقرار البنك المركزي الأمريكي المقبل وسط مؤيد لخفض الفائدة على الدولار مجددا ومعارض لها في ظل بيانات التضخم وسوق العمل.

البنك المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار خفض سعر الفائدة
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