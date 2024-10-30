رئيس اتحاد البنوك: ملتزمون بتغطية كافة عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية كافة عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات دون أية اشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.

وأكد محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك في بيان اليوم على قوة وصلابة الإجراءات الاقتصادية المتخذة وفعاليتها في تعزيز استقرار السوق النقدي والقضاء على أية قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.

وتعمل البنوك على تمويل كافة الاعتمادات المستندية ولا توجد أي متأخرات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وفق ما أكده بعض رؤساء البنوك في وقت سابق.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي.

وجاء قرار تحرير سعر الصرف بعد توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتمويل مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.