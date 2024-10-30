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بنك QNB ومصر الخير يتكفلان بالمصروفات الدراسية لطلاب وطالبات جامعة المنوفية

05:55 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

بنك QNB الأهلي

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كتبت- منال المصري:

قامت مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع QNB بتغطية المصروفات الدراسية لعدد 483 طالبًا وطالبة بالكليات التابعة لجامعة المنوفية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهودهم المستمرة لدعم القطاع التعليمي وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأُعلن عن هذه المبادرة، وفق بيان للبنك اليوم، خلال احتفالية أقيمت في جامعة المنوفية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB -مصر، إن هذه المبادرة تساعد الطلاب المتميزين على مواصلة تفوقهم الأكاديمي.

وأكد على تطلعه لتعزيز التعاون مع مؤسسة مصر الخير لفتح آفاق جديدة لدعم التفوق العلمي والابتكار.

وقال الدكتور محمد رفاعي، إن استراتيجية مؤسسة مصر الخير تحرص على دعم الطلاب غير القادرين، تماشيًا مع استراتيجية الدولة.

وقال الدكتور علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إن التعاون المستمر مع QNB يعد استثمارًا ناجحًا في تطوير التعليم، ويعكس نجاح الشراكة بين الجانبين بما يحقق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة 2030.

بنك QNB المصروفات الدراسية جامعة المنوفية مؤسسة مصر الخير
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