في 45 بلداً أفريقياً.. تمويلات مؤسسة التمويل الدولية تسجل رقما قياسيا خلال عام

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC- ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- زيادة إجمالي استثماراتها الموجهة لأفريقيا على أساس سنوي 23% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 مسجلا رقما قياسيا بنحو 14.2 مليار دولار.

وبحسب بيان المؤسسة اليوم، فإن مؤسسة التمويل الدولية قدمت الدعم لتنمية القطاع الخاص في 45 بلداً في أفريقيا خلال العام المالي الماضي من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024.

ومن بين 45 بلداً، تم تصنيف 30 بلداً ضمن قائمة الدول منخفضة الدخل و/أو الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي تعتبر في أمس الحاجة إلى الاستثمارات ودعم الأسواق بوجه عام، وفق البيان.

ومن إجمالي قيمة هذه الاستثمارات، تعهدت المؤسسة بتقديم 8.5 مليارات دولار في صورة تمويل طويل وقصير الأجل من حسابها الخاص، وقامت بتعبئة 5.7 مليارات دولار من المستثمرين الشركاء.

كما تعهدت المؤسسة بتقديم 3.9 مليارات دولار لتمويل التجارة، و1.6 مليار دولار لدعم نمو منشآت الأعمال والشركات الصغيرة، و1.1 مليار دولار لتعزيز خدمات الربط الرقمي، و1.9 مليار دولار لأنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك مشروعات الطاقة النظيفة والمباني الخضراء.

وتم تخصيص نحو 41% من التمويل المقدم من حساب المؤسسة الخاص لأنشطة التصدي لتغير المناخ، و50% لدعم المشروعات التي تراعي المساواة بين الجنسين، و21% للبلدان منخفضة الدخل والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن معدلات النمو في أفريقيا عادت للارتفاع بعد سنوات حافلة بالتحديات".

وأضاف أن المؤسسة تعمل على زيادة دعمها للقطاع الخاص في القارة، وتقدم حلولاً لعملائها من الشركات الناشئة الصغيرة التي تسعى إلى الحصول على التمويل الأولي وحتى الشركات الكبيرة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة.

وساندت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا في السنة المالية 2024 نحو 130 مشروعاً في العديد من القطاعات.