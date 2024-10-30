الدينار الكويتي 159.1 جنيه .. أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 157.97 جنيه للشراء بارتفاع 5 قروش، و159.1 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.

سعر الريال السعودي: 12.92 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 12.98 جنيها للبيع بارتفاع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.23 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.27 جنيه للبيع بارتفاع قرش.

سعر الدينار البحرينى: 127.69 جنيه للشراء، و129.29 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.34 جنيه للشراء، و13.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.09 جنيه للشراء، و68.84 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.