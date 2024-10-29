ارتفع ببنكي القاهرة وقناة السويس.. سعر الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الدولار بين 3 و9 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في كلاً من بنك القاهرة وقناة السويس وكريدي أجريكول، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بينما تراجع في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مع استقراره في 5 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.70 جنيه للشراء بتراجع قرش، و48.78 جنيه للبيع بتراجع قرشين.