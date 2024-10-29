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بعائد 27.75%.. المركزي يسحب 1.133 تريليون جنيه من فائض لسيولة في البنوك

03:09 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري نحو 1.133 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بأكثر من نحو 342 مليار جنيه من مثيلتها التي حان أجلها اليوم، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك.

قدم 24 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم بسعر عائد 27.75%، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

البنك المركزي المصري فائض السيولة في البنوك المركزي يسحب 1.133 تريليون جنيه الجهاز المصرفي المصري
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