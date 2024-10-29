لا تشتري ما لا تحتاجه.. خبير اقتصادي يقدم نصائح في أوقات الركود التضخمي

كتبت- منال المصري:

قدم هاني توفيق الخبير الاقتصادي بعض النصائح في أوقات الركود التضخمي- وسط مخاطر احتمالات دخول بعض الدول في حالة من الركود التضخمي- ، وفق منشور له على صفحته على "فيس بوك".

التضخم المصحوب بالركود هو مصطلح يجمع بين الكلمتين الركود والتضخم إذ يصف الاقتصاد الذي يعاني من خلل، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع بينما ينخفض النمو الاقتصادي- معدل الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وأشار هاني توفيق في منشوره على "فيس بوك"، إلى أنه في أوقات الركود التضخمي لا تدخر ما يتبقى بعد الإنفاق ولكن قم بإنفاق ما يتبقى بعد الادخار.

وأضاف أن لزم الشراء في أوقات الركود التضخمي فيكون بالتقسيط كما لا تشتري ما لا تحتاجه وإلا فسيأتي الوقت الذي تبيع فيه ما تحتاجه.