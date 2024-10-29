ما أعلى شهادة ادخار مطروحة في البنوك؟

ما أعلى شهادة ادخار م في البنوك؟

كتبت- منال المصري:

ينفرد بنكا الأهلي ومصر بتقديم أعلى سعر عائد على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل سنة على مستوى كافة البنوك وبدورية سعر صرف عائد مرنة باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين.

ويتيح بنكا الأهلي ومصر بيع شهادة الادخار لكافة العملاء الأفراد من أول ألف جنيه ومضاعفاته دون حد أقصى للشراء للعملاء القائمين أو الجدد.

ويأتي طرح البنكين الحكوميين شهادات بعائد مرتفع باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية بكبح جماح التضخم المتسارع وضبط سوق السوق.

وتشهد الشهادات إقبالا واسعا من العملاء للاكتتاب فيها منذ طرحها في يناير الماضي وحتى لآت باعتبارها الأعلى عائد على مستوى البنوك.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل بيع شهادة الادخار في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية "أجل سنة": سجل سعر الفائدة 23% للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

كسر الشهادة: يسمح بعد الشراء بـ6 أشهر وبعد خصم غرامة الكسر.

الاقتراض بضمانها: يسمح بالاقتراض بضمانها بما يصل إلى 90% من إجمالي قيمتها.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

كسر الشهادة: يسمح بعد الشراء بـ6 أشهر وبعد خصم غرامة الكسر.

الاقتراض بضمانها: يسمح بالاقتراض بضمانها بما يصل إلى 95% من إجمالي قيمتها.