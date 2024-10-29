تراجع الريال السعودي والدرهم الإماراتي بالبنك الأهلي اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 157.92 جنيه للشراء بتراجع 16 قرشًا، و159.13 جنيه للبيع بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 12.92 جنيه للشراء بتراجع قرش، و12.97 جنيها للبيع بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.23 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.26 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الدينار البحرينى: 127.68 جنيه للشراء، و 129.28 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.34 جنيه للشراء، و13.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.09 جنيه للشراء، و 68.82 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.