ارتفع بالقاهرة.. سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الدولار بين قرش و 9 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بينما تراجع في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.66 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.