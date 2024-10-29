ارتفع بالقاهرة.. سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب- أحمد والي:
ارتفع سعر الدولار بين قرش و 9 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بينما تراجع في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.66 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
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