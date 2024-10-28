سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين 4 و 7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 8 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاحد، فيما استقر في بنك الإسكندرية وبنك التعمير والاسكان، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.