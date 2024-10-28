20% نمو سنوي مركب.. محفظة قروض المصرف المتحد تقفز إلى 29.3 مليار جنيه بنهاية يونيو

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، أن إجمالي محفظة القروض نمت بمعدل مركب سنوي 20% في 3 سنوات مسجلة نحو 29.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024.

وأوضح في بيان منشورة على موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع طرح 30% من إجمالي رأس مال البنك في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار المصرف المتحد، الذي يقدم خدمات مصرفية بالنظام التقليدي والإسلامي، أن حقوق الملكية لمساهمي المصرف المتحد بلغت نحو 12.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024.

وسجل إجمالي ودائع وقروض قطاع المؤسسات نحو 21.7 مليار جنيه و21.1 مليار جنيه على التوالي خلال النصف الأول من 2024 بعدد 12.550 ألف عميل من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبلغت محفظة ودائع وقروض قطاع الأفراد نحو 33.1 مليار جنيه و9 مليارات جنيه على التوالي في النصف الأول من العام الجاري بعدد 509 آلاف عميل من خلال مجموعة شاملة وتنافسية من المنتجات المصرفية المقدمة للأفراد.

ونمت قاعدة أصول المصرف المتحد من 72 مليار جنيه في 2021 إلى نحو 106.5 مليار جنيه في 2024.

وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 34% نمو مركب في 3 سنوات مسجلا نحو 2.22 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024.

الصيرفة الإسلامية:

بلغ إجمالي الودائع الإسلامية لدى المصرف المتحد نحو 12.9 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري.

ووصل التمويل الإسلامي إلى 5.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.