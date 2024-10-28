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ارتفع في بنكي مصر والقاهرة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في 10 بنوك

10:18 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار اليوم في بنكي مصر والقاهرة، بينما تراجع في بنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول و مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأحد، فيما استقر سعر الدولار في 5 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.69 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء ، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

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