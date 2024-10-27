بمرض انحلال الجلد الفقاعي.. بنك التعمير والإسكان يشارك بفعاليات أسبوع التوعية العالمي

كتب- مصراوي:

أعلن بنك التعمير والإسكان المشاركة في فعاليات أسبوع التوعية العالمي بمرض إنحلال الجلد الفقاعي خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر من كل عام، والذي نظمته مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية (ديبرا-مصر) لدعم مرضى هذا المرض النادر، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الجاري، في إطار شراكته الاستراتيجية ودعمه الرئيسي لمؤسسة ياسمين السمرة.

وقال البنك في بيان له اليوم إن هذا الأسبوع العالمي يهدف إلى نشر الوعي بمرض انحلال الجلد الفقاعي، وتأثيراته على الأطفال، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم، لتشهد الفعالية حضور عدداً من الشخصيات العامة الداعمة لمكافحة هذا المرض.

ويُعد مرض انحلال الجلد الفقاعي من الأمراض الوراثية النادرة إذ يصيب طفلاً من بين كل 50 ألف طفل، ويؤدي إلى ترقق الجلد وهشاشته، مما يجعله عرضة للإصابات والتقرحات حتى بأقل احتكاك أو تعرض للحرارة، بحسب ما ذكره البنك في بيانه.

ويواصل بنك التعمير والإسكان المشاركة مع مؤسسة ياسمين السمرة - ديبرا مصر، والتي تجاوزت 4 سنوات، إذ يعكس هذا التعاون التزام البنك بتعزيز دوره في دعم قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها، إذ تستهدف مؤسسة ياسمين السمرة توعية الأطفال المصابين وذويهم بطرق التعامل الصحيحة مع المرض، وتقديم الدعم النفسي لهم لتعزيز الأمل لديهم في مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

ويواصل بنك التعمير والإسكان تطبيق استراتيجيته الهادفة للمسؤولية المجتمعية، وسعيه الدائم لأن يكون عضو مسؤول وفعال في المجتمع، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس، لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع تماشياً مع رؤية مصر 2030، إيماناً منه بأهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر والوصول لأكبر عدد من المستفيدين.