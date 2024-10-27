سبقت أمريكا بفارق 2900 مليونير.. الإمارات تتصدر قائمة أكثر دول العالم جذبا للأثرياء في 2024

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات "Henley & Partners" أن دولة الإمارات تصدرت قائمة أكثر الدول للأثرياء حول العالم على مستوى أعداد المليونيرات الذين تدفقوا في 2024، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي عربية".

ووفق ما نشرته "سي إن بي سي عربية" فإن دولة الإمارات جاءت في مقدمة القائمة بعدد 6700 مليونير قبل أمريكا التي ضمت عدد 3800 مليونير.

وجاءت سنغافورة في المركز الثالث بعدد 3500 مليونير وكندا في المركز الرابع بعدد 3200 مليونير، وأستراليا في المركز الخامس بعدد 2500 مليونير.

فيما استحوذت إيطاليا على المركز السادس بعدد 2200 مليونير، وسويسرا بالمركز السابع بعدد 1500 مليونير، واليونان في المركز الثامن بعدد 1200 مليونير، والبرتغال في المركز التاسع بعدد 800 مليونير فيما جاءت اليابان في المركز العاشر بعدد 400 مليونير.

وبحسب "سي إن بي سي عربية"، فإن هذه الأرقام مؤقتة لعام 2024 بأكملة وتستند إلى تحركات أصحاب الثروات الصافية العالية حتى يونيو الماضي.