بنك ستاندرد تشارترد يحصل على موافقة الرقابة المالية للعمل برخصة أمين حفظ

كتبت- منال المصري:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ، وفق بيان للهيئة اليوم.

كان بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتخذ من لندن مقرا له- حصل على موافقة البنك المركزي في يناير الماضي بالعمل في السوق المصري تحت رخصة فرع بنك أجنبي بدلا من مكتب تمثيل.

وأوضح البيان أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستمر في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.

ويأتي ذلك في ضوء الدراسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أدائها المالية والتشغيلية.