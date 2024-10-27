إعلان

سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

03:56 م الأحد 27 أكتوبر 2024

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين قرشين و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.69 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.76 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار اليوم أسعار الدولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بنك ستاندرد تشارترد يحصل على موافقة الرقابة المالية للعمل برخصة أمين حفظ

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة