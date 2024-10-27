سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين قرشين و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.69 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.76 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و48.85 جنيه للبيع.