سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار بين قرشين و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.69 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.76 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و48.85 جنيه للبيع.
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