كتبت- منال المصري:

تقدم 5 بنوك قروضا لشراء سلع معمرة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية تصل إلى مليون جنيه بهدف مساعدة عملائها على تأسيس منازلهم بعد ارتفاع أسعارها من خلال تمويل يتم سداده على فترات طويلة.

وتتباين شروط قرض السلع المعمرة بين البنوك الخمسة هي مصر وqnb والمصري الخليجي وفيصل الإسلامي والبركة وفق سياسة كل بنك ونوع وظيفة العميل.

وتتيح البنوك قرض السلع المعمرة للموظفين بالقطاعين العام والخاص بضمان تحويل الراتب أو لأصحاب المهن الحرة بعد تقديم الأوراق المطلوبة من العميل للتأكد من بياناته.

ومن أهم الأوراق المطلوبة شهادة بإثبات الدخل الشهري، وإيصال مرافق حديث، والبطاقة الشخصية وعرض سعر بقيمة الأجهزة من أحد المعارض المعروفة.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل قروض السلع المعمرة في 5 بنوك.

بنك مصر:

قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

بنك QNB

قيمة القرض: لا يوجد حد أقصى ويتوقف على إجمالي الدخل الشهري.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

قيمة القرض: تصل إلى 120 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

قيمة التمويل "بنظام المرابحة": تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 0.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك البركة

قيمة التمويل: تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.