اتفاقية بين صندوق "CDP" وبنك الإسكندرية لدعم قطاع الأغذية الزراعية في مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإسكندرية توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الودائع والقروض (CDP) لدعم قطاع الأغذية الزراعية في مصر، بهدف تعزيز المشروعات عالية التأثير وتسهيل حصول الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المصرية في القطاع الزراعي على التمويل، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر.

ووفق بيان البنك اليوم، تم توقيع الاتفاقية، التي تأتي في إطار المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة Mattei، بحضور فرانشيسكو لولوبريجيدا- وزير الزراعة ومسؤولي الغذائية والغابات الايطالي وشريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خلال زيارتهما فعاليات "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" الذي تم الترويج له من المنظمة الزراعية Coldiretti والذى يهدف إلى تطوير الأسواق الغذائية المحلية .

تهدف المبادرة إلى وضع إطار للتعاون لخلق فرص للتمويل سواء الخاص أو المشترك للشركات في هذا القطاع وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والإيطالية من خلال تعزيز سلاسل التوريد المستدامة بالإضافة إلى تعزيز قطاعات التميز في كلا البلدين.

تشمل المجالات الرئيسية الثلاثة للتعاون خلق أدوات مختلفة للمساعدة الفنية للشركات المحلية، وتطوير مبادرات التمويل المشترك للمشاريع ذات التأثير بموارد مقدمة من كلا المؤسستين، وتعزيز التوفيق بين الشركات المصرية والإيطالية، بهدف زيادة حجم التبادلات التجارية.