مع فتح حساب لكل مواطن مجانا.. 6 خدمات رقمية دون مصروفات بالبنوك

كتبت- منال المصري:

تقدم البنوك للعملاء 6 خدمات مصرفية رقمية مجانا مع استكمال البنوك فتح حساب مصرفي لكل مواطن في فعالية اليوم العالمي للادخار إحدى فعاليات مبادرة البنك المركزي للشمول المالي غدا الأحد وحتى الخميس المقبل.

وتتوسع البنوك في الخدمات الرقمية بهدف تحفيزهم على ميكنة المدفوعات والتعامل على حساباتهم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للفروع، بما يصب في هدف البنك المركزي نشر الثقافة المصرفية.

وتعفي البنوك العملاء الجدد من مصروفات فتح حساب مصرفي ودون الالتزام بالحد الأدنى للرصيد، من منطلق رفع كافة القيود التي قد تعوق العملاء بفتح الحسابات.

تفاصيل إتاحة البنوك 6 خدمات مصرفية رقمية مجانا مع فتح مبادرة فتح حساب مصرفي لكل مواطن.

- الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي للتعامل على الحسابات "أون لاين".



- الاشتراك في المحفظة الذكية "لتحويل الأموال".



- الاشتراك في إنستاباي للمدفوعات اللحظية "لتحويل واستقبال الأموال".



- إصدار بطاقة خصم مباشر للتعامل على الحساب من خلال ماكينات ATM و كذلك ماكينات POS للشراء.

- إصدار بطاقة مسبقة الدفع لسداد المدفوعات والخدمات إلكترونيا.



- السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة مجانا على مدار 24 ساعة.

وهذه الخدمات المصرفية يتم وقف الرسوم عليها خلال فترة مبادرة فتح حساب مصرفي لكل مواطن فقط وتعود بعد انتهاء الفعاليات على العملاء الجدد.

وتخصم البنوك رسوما دورية على تشغيل الخدمات الرقمية التي تم ذكرها مقابل إتاحة الخدمة وتتباين قيمة الرسوم من خدمة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر.



ويستطيع أي عميل التمتع بكافة الخدمات المصرفية فور فتح حساب مصرفي الذي يعد بوابة مرور للتعامل على كافة خدمات البنوك.





