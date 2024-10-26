خطوات فتح حساب مصرفي في البنوك مجانا غدا ودون حد أدنى للرصيد

كتبت- منال المصري:

تواصل البنوك فتح حسابات "توفير وجارِ" مجانا دون مصروفات ودون حد أدنى للرصيد غدا الأحد وحتى يوم الخميس المقبل للعملاء الجدد بمناسبة مشاركتها في اليوم العالمي للادخار.

واليوم العالمي للادخار إحدى فعاليات البنك المركزي في مباردة الشمول المالي بهدف رفع قيود فتح الحسابات وجذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي لتعزيز الثقافة المصرفية.

وتتيح البنوك أنواع مختلفة من الحسابات أمام العملاء تتناسب احتياجاتهم المختلفة مثل حساب الشباب والمرأة وذوي الهمم والعادي والجارِ وغير ذلك من الحسابات الأخرى.

خطوات فتح حساب توفير في البنوك مجانا غدا

- التوجه إلى أقرب فرع للعميل وطلب مقابلة موظف خدمة العملاء.

- تقديم العميل صورة من البطاقة الشخصية والتوقيع على طلب فتح حساب.

- تحديد نوع الحساب الذي يريده العميل.

- تقديم إثبات دخل في حال عدم تدوين الوظيفة على البطاقة.

- في حال عدم وجود دخل للعميل يعتمد البنك الدخل لأقارب العميل مثل الزوج أو أحد الوالدين.

- يحصل البنك على بعض بيانات العميل منها رقم الهاتف المحمول لربط الحساب عليه، البريد الإلكتروني- أن وجد- ومحل سكنه.

- يوقع العميل على إصدار بطاقة خصم مباشر مرتبطة بحساب العميل للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي أو الشراء من ماكينات "pos".

- يقوم البنك بتفعيل الحساب للعميل فور الانتهاء من الإجراءات واعتمادها من الإدارة المختصة خلال 24 ساعة.

وخلال مفاضلة العميل بين الحسابات يجب الإطلاع على الرسوم المقررة التي يخصمها البنك كل 3 أشهر مقابل تشغيل الحساب، وكذلك الغرامة المقررة في حال قل رصيد الحساب عن الحد الأدنى.

ومن ضمن المزايا التي تدخل في تفضيل حساب عن الآخر نسبة العائد المقررة على الحساب ودوريات صرف العائد، ولكن كافة الحسابات تتيح للعميل التمتع بخدمات البنك المختلفة.