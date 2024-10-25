إعلان

سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

12:47 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار خلال اسبوع بين 10 و15 قرشا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصرى: 48.73 جنيه للشراء ، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرش للشراء والبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه للشراء، ، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حسن عبدالله يشارك في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بواشنطن

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة