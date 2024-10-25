سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار خلال اسبوع بين 10 و15 قرشا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصرى: 48.73 جنيه للشراء ، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرش للشراء والبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه للشراء، ، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع