بنك CIB يوقع تسهيل ائتماني لتمويل أول مصنع تعبئة السوائل المعقمة في مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي CIB توقيع عقد تسهيل ائتماني مع مع شركة "Egypt Flex Asepto" إحدى شركات مجموعة "U Flex" التي تعتبر إحدى أكبر مجموعات التعبئة والتغليف في العالم لتمويل أول مصنع تعبئة السوائل المعقمة في مصر.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن هذه المشروع يهدف إلى تعزيز الأنشطة الصناعية في مصر وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل شامل.

ووقع على عقد التمويل عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وأشوك كومار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex بحضور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والربان أحمد متولي نائب رئيس الهيئة الاقتصادية المنطقة الجنوبية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي البنك، وسها أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية بالبنك وعبير عصام رئيس ائتمان الشركات.

وأكد الحضور على أن هذه الشراكة ستعزز النمو الاقتصادي والصناعي في مصر، وتساعد المؤسسات الصناعية في تحقيق أهداف التوطين والاستدامة.

وأكد عمرو الجنايني أن الشراكة بين CIB وU Flex تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية.

وأضاف، أن "توقيع عقد التمويل لمشروع "Flex Asepto Egypt" يأتي في إطار جهودنا المشتركة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري."

وقال أشوك كومار إنهم سعداء بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة Uflex مما يساهم في تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر ودعم إمكانيات نموها ويأتي توقيع هذا التسهيل الائتماني كدليل على أداء المالي المتميز وتدفقاتها النقدية القوية التي تتمتع بها القوائم المالية للمجموعة .

وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تطوير القطاعات الصناعية في مصر.

يُعتبر مشروع "Flex Asepto Egypt" جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ودعم التوطين، مع السعي لخلق فرص جديدة للنمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.