يصل لـ300 ألف جنيه.. بنكان يقدمان تمويلا لإصلاح وصيانة السيارات

كتبت- منال المصري:

يقدم بنكان فيصل الإسلامي ومصر تمويلا لإصلاح وصيانة السيارات وذلك للتيسير على عملائها في الحصول على تمويل لإصلاح السيارات، وفق المنشور على موقعهما الإلكتروني.

ويتيح البنكان تمويلا لصيانة السيارات للموظفين بضمان تحويل الراتب، وكذلك لأصحاب المهن الحرة، بعد تقديم الأوراق المطلوبة للتأكد من بيانات العميل.

ويطلب البنكان بعض الأوراق من العملاء منها شهادة بإثبات الدخل لشهري من جهة العمل، وإيصال مرافق حديث، وعرض بإجمالي تكلفة الصيانة من مركز صيانة معروف، ولكل بنك الحق في طلب أي أوراق يراها ضرورية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الحصول على تمويل لإصلاح وصيانة السيارات في بنكي مصر وفيصل الإسلامي.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 300 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

المصروفات الإدارية: خصم 1.5% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

قيمة التمويل "الإجارة": تصل إلى 100 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل سنة كحد أقصى.

المصروفات الإدارية: خصم 0.5% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.