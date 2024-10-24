هاني توفيق يحذر من "دوامة" فقاعة الديون في هذه الحالة

كتبت- منال المصري:

أوضح هاني توفيق الخبير الاقتصادي مفهوم فقاعة الديون والعوامل التي تؤدي إلى وجودها وتفاقمها.

وقال هاني توفيق في منشور له على صفحته على "فيس بوك"، إن "فقاعة الديون تنشأ من الديون الخارجية نتيجة الفجوة بين المدخرات والاستثمارات اللازمة للتشغيل، والانتاج، والتصدير".

وأوضح "إذا وجهت القروض لمشروعات بلا عائد بدلاً من الاستثمار، اقترضنا مرة أخرى، فتنتفخ الفقاعة أكثر".

كانت بيانات البنك المركزي أظهرت تحسنا في مستوى الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 بتراجع نحو 15.15 مليار دولار في أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 52.9 مليار دولار بنهاية يونيو.

وجاء هذا التحسن في مستوى الدين الخارجي بفضل التدفقات الدولار من مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار بالتعاون مع شركة أبو ظبي التنموية.

أعلنت وزارة المالية في وقت سابق أنها وضعت حدود قصوى لاستثمارات الدولة خلال العام المالي الجاري 2024- 2025 بأن لا تتجاوز تريليون جنيه لأول بهدف تقليل عبء التكلفة على الموازنة العامة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.