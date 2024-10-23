رئيس بنك CIB يكشف موعد تولي الرئيس التنفيذي الجديد للبنك مع انتهاء ولايته خلال 3 سنوات مقبلة

كتبت- منال المصري:

كشف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB- أكبر بنك قطاع خاص في مصر-، موعد ترك منصبه بالبنك وموعد الإعلان عن الرئيس التنفيذي الجديد قبل قرب انتهاء ولايته خلال 3 سنوات مقبلة.



وقال خلال لقائه مع "العربية بيزنس" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، إنه خلال عامين أو ثلاثة سيترك منصب رئيس مجلس الإدارة، قائلا "خلال عامين سيتم إعلان الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، على أن يتسلم المهام في العام الثالث".

وأوضح خلال لقائه مع "العربية بيزنس"، أن" معاه ثلاثة من زملائه في سن الاربعينيات في خلال هذه الفترة سيكون واحد منهم الرئيس التنفيذي للبنك على أن يتم الإعلان عن اسمه بعد عامين على أن يتولى رئاسة البنك في السنة الثالثة- بعد انتهاء دورة مجلس الإدارة".

كان عز العرب عاد مجددا للبنك التجاري الدولي بعد عامين من رحيله، وتولى رئاسة مجلس إدارة البنك بناء على طلب مجلس الإدارة قبل أن يتم تعيينه رئيسا تنفيذيا للبنك.



وأضاف عز العرب أن مجلس الإدارة استغرق فترة سنة ونصف لإعادة التخطيط لمنظومة العمل والإدارة داخل البنك وفق خطة 2020 لمواكبة التغيرات والتطورات في القطاع المصرفي.

كان مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أعلن قبل شهر تعيين نيفين صبور رئيسا لمجلس الإدارة، وهشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك لمدة 3 سنوات، بدلا من منصب الرئيس غير التنفيذي إلى خبرته المؤسسية العميقة ورؤيته في قيادة البنك التجاري الدولي.

كما شملت التعديلات تعيين إسلام زكري- أحد الكوارد الشابة بالبنك في سن الاربعينات- عضوا تنفيذيا بمجلس إدارة البنك والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة بنك CIB كينيا.

كما ضمت التعديلات تعيين المصرفي العالمي طوني برستيدج مستشارا تنفيذيا لمجلس الإدارة، انطلاقا من خبرته لواسعة في مجال الخدمات المالية خاصة تطوير وتنفيذ التحولات الرقمية ونماذج الأعمال والتشغيل إذ يهدف البنك لسرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي من الخدمات المالية التقليدية إلى حلول بسيطة وسهلة الوصول لعملائه.



أسباب نمو ربح البنك

وأوضح عز العرب خلال حديثه مع "العربية بيزنس" أن نمو أرباح البنك التجاري الدولي مصر في النصف الأول بنسبة 96% تعود إلى عوامل خارجية أبرزها تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار والزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة.

أما "الأرباح الفعلية من النشاط التجاري تمثل 50% وليس 96% التي جاءت بالتعاون بين إدارات لبنك لخفض لتكلفة"، وفق ما قاله عز العرب.