رئيس بنك CIB: سعر الدولار في مصر حاليا يعكس العرض والطلب ولا توجد مشاكل في تمويل الطلبات

كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB إن سعر الصرف الحالي للدولار أمام الجنيه يعكس العرض والطلب في السوق، ولا توجد إشارات تأخير في طلبات على العملة الأجنبية للتجار حاليا في مصر كلها دلائل على الاستقرار، وفق لقائه مع "العربية نت" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن.

وأوضح "طول ما أنا معنديش إشارات في تأخير أو مشكلات في تمويل العملاء- بغرض الاستيراد-، كل هذه دلائل على الاستقرار، يبقى بـ 50 أو 49 أو 46، هذا الأمر متروك لصانع القرار في البنك المركزي". وفق ما نقلته العربية نت.

كانت مصر حررت سعر صرف في مارس الماضي خلال الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي ليقفزالدولار بنحو60% من 30.94 جنيه إلى نحو48.7 جنيه في تعاملات البنوك الصباحية اليوم.

وأشار إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع في مصر هو القرار الأمثل في ظل معدلات التضخم الحالية.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للمرة الرابعة على التوالي عند مستواها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بسبب تسارع معدل التضخم.

وتسارع معدل التضخم للمرة الثانية في سبتمبر إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس بعد أن سجل تراجعها 5 أشهر على التوالي.

خفض سعر الفائدة على شهادات CIB

أوضح هشام عز العرب، أنه لا يمكن الاحتفاظ بسعر فائدة مرتفع على تلك الشهادات حتى لا تسبب خسائر للبنك في ظل انخفاض العائد على أدوات الدين طويلة الأجل، وفق العربية نت.

كان البنك التجاري الدولي خفض سعر الفائد 2% على 3 أنواع من الشهادات قبل اجتماع المركزي بيوم واحد الأسبوع الماضي لتسجل 18% و19% و20% من 20% و21% و22%.