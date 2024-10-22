صندوق النقد يتوقع تباطؤ معدل التضخم بمصر إلى 21.2%خلال العام المالي الحالي

كتبت- منال المصري:

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ متوسط معدل التضخم بمصر إلى 21.1% خلال العام المالي الحالي 2024-2025 الذي ينتهي في يونيو المقبل من 25.7% في توقعات سابقة له في أبريل الماضي.

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر له اليوم.

وتسارع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بسبب الضغوط التضخمية الناجمة من رفع أسعار البنزين والسولار في يوليو الماضي قبل لزيادة الأخيرة، وفق بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط معدل التضخم بمصر خلال العام الجاري 2024 إلى 33.3% من 32.5% في توقعات أبريل الماضي، وفق التقرير.

وعادت مصر الخميس الماضي إلى رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار بين 7.7% و17% للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

كان البنك المركزي رجح في آخر تقرير له أن تكون إجراءات ضبط المالية العامة- أي ترشيد الدعم- تأثير يتجاوز التوقعات على التضخم بما يعد ضمن أحد الأسباب التي تحيط باتجاهه لمستوى صعودي.

وتوقع المركزي أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.