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صندوق النقد يبقى على توقعات معدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري

04:58 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

صندوق النقد الدولي

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كتبت- منال المصري:

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري عند 4.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري عند نفس توقعاته السابقة في أبريل الماضي، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر له اليوم.

وتستهدف مصر معدل نمو خلال العام المالي الجاري- الذي يبدأ في يوليو من كل عام- 4.2% من إجمالي الناتج المحلي.

كانت وزارة التخطيط أعلنت في وقت مصر تراجع معدل نمو اقتصاد مصر بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 إلى 2.4% من 3.8% بالعام المالي السابق له، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الجيوسياسية.

وخسرت مصر نحو 60% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بفعل توترات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على بضائع الشحن العالمية.

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